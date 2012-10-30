Понад 2 млн осіб в 11 штатах США залишилися без енергопостачання через ураган "Сенді"

Понад 2,2 мільйона людей в 11 штатах на сході і північному сході США залишилися без енергопостачання через ураган "Сенді", що досяг до вечора понеділка узбережжя Сполучених Штатів.

"У зоні, що зазнала удару стихії, без енергопостачання залишаються понад 2,2 мільйона осіб. Лінії електропередач рвуться вітром і падаючими деревами", - повідомляє телеканал CNN.

У Нью-Йорку енергокомпанія "Конедісон" оголосила, що в цілях забезпечення безпеки відключила електрику на нижньому Манхеттені в зоні затоплення, забудованої хмарочосами фінансового району. На нижньому Манхеттені приблизно 6,5 тисячі людей залишилися без світла, передає телеканал CBS.

У Нью-Йорку у вівторок скасовано транспортне сполучення, заняття в школах і роботу офіційних установ. Разом з тим, в столичному регіоні США електропостачання позбулися 140 тисяч людей.

Як повідомили РІА "Новости" в енергокомпанії Pepco, в окрузі Колумбія і декількох округах штату Меріленд без електрики залишаються близько 20 тисяч абонентів.

Компанія Dominion Power (штат Віргінія) повідомляє про 75 тисяч відключених абонентів, Baltimore Gas and Electric (Меріленд) - 26 тисяч, NOVEC (Віргінія) - про 15 тисяч, Rappahannock (Віргінія) - 5 тисяч клієнтів.