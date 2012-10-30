На Львівщині зупинили шахту „Зарічна”

У Львівській області через порушення вимог техніки безпеки зупинено роботу шахти „Зарічна” ДП „Львіввугілля”.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду в Львівській області, в рамках посиленого режиму державного нагляду на вугільних підприємствах, який триває з 22 жовтня, посадові особи теруправління провели 52 обстеження на шахтах ДП «Львіввугілля», ДП «Волиньвугілля», ДВАТ «Шахта «Надія» та шахті № 10 «Нововолинська», що будується.

Протягом 22 - 28 жовтня обстежено три очисних та сім підготовчих вибоїв, 42 інших об’єктів (транспорту, стацобладання тощо), здійснено 29 заборон ведення робіт, експлуатації виробничих механізмів та обладнання.

У зв’язку з незадовільним станом головних канатів клітьового підйомного комплексу зупинено роботу шахти «Зарічна» ДП «Львіввугілля».

Також заборонено проведення двох прохідницьких вибоїв на шахтах «Львіввугілля» - на шахті «Лісова» - через грубі порушення паспорту кріплення конвеєрного штреку, на шахті «Відродження» - через порушення вимог електробезпеки (експлуатуються протерміновані блоки максимальнострумового захисту.

На 29 працівників вугільних підприємств накладено штрафи, у тому числі на трьох перших керівників, - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. До складу ДП «Львіввугілля» входить 8 шахт: «Великомостівська», «Межирічанська», «Відродження», «Лісова», «Заріченська», «Візейська», «Степова», «Червоноградська» та 13 обслуговуючих підприємств - всього 21 відокремлений підрозділ . Шахта «Візейська» в 2009 році припинила видобуток вугілля і перебуває на стадії закриття.

До складу ДП «Львіввугілля» також входять 7 дитячих садків, 6 гуртожитків і спортивний комплекс.

Чисельність працівників ДП «Львіввугілля» станом на 1 липня становила 10 тис. 736 чоловік. Частка державної власності в статутному фонді - 100%.