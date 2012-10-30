«Газпром» домовляється про поставки газу до Китаю і Південної Кореї

Москва. «Газпром» веде переговори про щорічні постачання газу до Китаю в об'ємі 68 млрд куб. м і до Південної Кореї – 10 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками засідання Ради директорів компанії, на якому обговорювалася організація трубопровідних поставок природного газу до Китаю та інших країн АТР.

«У даний час з Китаєм обговорюються поставки газу з Росії в об'ємі 68 млрд куб. м, з Південною Кореєю — 10 млрд куб. м, ведуться переговори з Японією. При цьому в країни АТР вже експортується СПГ із Сахаліну», - сказано у повідомленні.

Наголошується, що в результаті створення нового центру з експорту російського газу в рамках реалізації Східної газової програми об'єм поставок газу з Росії до країн АТР може порівнятися з розміром експорту російського газу до Європи або навіть перевищити його.

Довідка УНІАН. Комерційні переговори щодо умов поставок російського природного газу до Китаю ведуться з кінця 2005 року. З китайського боку в переговорах бере участь державна нафтогазова компанія КННК.

У жовтні 2009 року ВАТ «Газпром» і КННК підписали Рамкову угоду про основні умови постачання природного газу з Росії до Китаю. У грудні 2009 року були підписані Базові основні умови постачання газу з Росії до Китаю.

Сторонами принципово узгоджено об'єми постачання газу за двома маршрутами: «західним» — 30 млрд куб. м (проект «Алтай») і «східним» — 38 млрд куб. м.

Будівництво газопроводу «Алтай» почнеться тільки після укладення контракту купівлі-продажу газу з китайською стороною.

Державна «Програма створення у Східному Сибіру і на Далекому Сході єдиної системи видобутку, транспортування газу і газопостачання з урахуванням можливого експорту газу на ринки Китаю та інших країн АТР» (Східна газова програма) затверджена у вересні 2007 року наказом Міністерства промисловості і енергетики РФ. Координувати діяльність з реалізації Програми уряд РФ доручив ВАТ «Газпром».

Нагадаємо, поставки російського газу до країн Європи в 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд куб. м у 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року зросла до 27% (з 24% у 2010 році).