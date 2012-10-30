Росіяни продовжують моніторити ринок сланцевого газу в світі

Москва. «Газпром» продовжує моніторити ринок сланцевого газу в світі, хоча не вважає за доцільне видобувати його в Росії.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Рада директорів взяла до уваги інформацію про результати моніторингу розвитку галузі сланцевого газу в різних регіонах світу. Було зазначено, що профільні підрозділи групи «Газпром» продовжують уважно вивчати ситуацію із видобутком сланцевого газу», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що учасники засідання зійшлися в думці, що на даному етапі видобуток сланцевого газу в Росії є недоцільним зважаючи на високу забезпеченість запасами традиційного газу, собівартість видобутку якого суттєво нижча передбачуваних витрат на видобуток газу із сланцевой породи, а також несе суттєві екологічні ризики.

Правлінню доручено продовжити моніторинг розвитку галузі сланцевого газу в різних регіонах світу й поінформувати Раду директорів про його результати в IV кварталі 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» проаналізувати принципи експортної газової політики, зокрема з урахуванням зростання видобутку сланцевого газу й збільшення обсягів торгівлі скрапленим природним газом.

Україна в лютому поточного року оголосила конкурси на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) по Юзівській (Донецька і Харківська області) й Олеській (Львівська область) площам із запасами сланцевого газу.

У травні ц.р. переможцями конкурсу з укладення СРП на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell відповідно.

Довідка УНІАН. 25 травня 2012 року, в ході круглого столу в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, експерти консалтингової компанії IHS CERA презентували модель видобутку газу в Україні на період до 2035 р. Згідно з висновками експертів, у разі збільшення інвестицій у видобуток газу як традиційного, так і нетрадиційного видобутку з нинішніх 1 млрд дол. на рік до 10 млрд дол. на рік, Україна до 2035 року зможе видобувати до 60 млрд куб. м газу на рік і більше. Таким чином, на думку експертів, Україна зможе повністю забезпечити власні потреби в природному газі.

Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу після Польщі, Франції та Норвегії.