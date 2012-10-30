Набуває чинності закон про збільшення бюджету вугільної галузі на 1,5 млрд грн

31 жовтня набуває чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення видатків на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобувних підприємствах».

Про це повідомляє профспілка працівників вугільної галузі.

Згідно з повідомленням, бюджет вугільної промисловості збільшено на 1,51 млрд гривень, з яких 1,45 млрд гривень будуть спрямовані на технічне переоснащення українських шахт, а 60 млн гривень підуть на впровадження на підприємствах вуглепрому заходів з охорони праці.

Згідно з повідомленням, закон опублікований у вівторок, 30 жовтня, у газеті Верховної Ради «Голос України» № 204 і набуває чинності на наступний день після його опублікування в офіційних ЗМІ.

Як раніше повідомляв УНІАН, закон був ухвалений Верховною Радою України 16 жовтня.

12 квітня Верховна Рада ухвалила ініційований Кабінетом Міністрів Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (щодо вирішення соціальних питань), що передбачає збільшення соціальних витрат на 33 млрд гривень.

1,2 млрд гривень даної суми були спрямовані на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції.

6 липня парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» щодо збільшення видатків на капітальне будівництво і технічне переоснащення вугледобувних підприємств», відповідно до якого на ці цілі було додатково спрямованоно 2,2 млрд гривень.

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