«Надра України» оголосила інвестконкурс для Міжрічинської нафтогазоносної площі

Державний енергохолдинг НАК «Надра України» оголосив вісімнадцятий відкритий конкурс із залучення інвесторів для розробки Міжрічинської нафтогазоносної площі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, спеціальний дозвіл на користування надрами даної площі належить «Західукргеологія».

Вартість пакету конкурсної документації становить 40,103 тис. грн з урахуванням ПДВ.

Останній термін подачі конкурсних заявок претендентами - 15 листопада 2012 р.

Розкриття конвертів із заявками буде проведено 15 листопада 2012 р. о 12.00 в приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України».

Як повідомляв раніше УНІАН, на попередньому конкурсі «Надра України» не змогла визначити інвестора для Шатравінського нафтового родовища.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

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