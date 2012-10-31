Ціна нафти змінилася різноспрямовано на тлі наслідків урагану "Сенді"

На світових торгах в середу, 31 жовтня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів в ході електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже підвищилася на 0,11 долара, або на 0,13%, - до 85,79 долара за барель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil впала на 0,12 долара, або на 0,11%, - до 108,96 долара за барель.

Експерти вважають, що після "відходу" урагану "Сенді" інвестори визначаються з його наслідками, передає Bloomberg. До того ж НПЗ США тільки приступили до відновлення виробництва.

В той же час інвестори звернули увагу на дані Американського інституту нафти, за якими запаси сировини на оптових складах країни за минулий тиждень виросли на 2,1 мільйона барелів - до 371,7 мільйона. Пізніше свою оцінку показника представить Міненерго США.