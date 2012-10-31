"ТВЕЛ" заявляє, що вніс свою частку в "ядерне" СП з Україною

Паливна компанія Росатома «ТВЕЛ» профінансувала свою частку в статутному капіталі споруджуваного в Україні заводу з виробництва ядерного палива, перерахувавши 29 жовтня спільному російсько-українському підприємству 10 мільйонів доларів в рамках додаткової емісії спільного підприємства (СП), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на повідомлення «ТВЕЛ».

Згідно з повідомленням, аналогічний внесок з боку українського акціонера СП, держконцерну "Ядерне паливо", повинен надійти не пізніше 31 жовтня, що дозволить визнати емісію такою, що відбулася.

Кошти акціонерів будуть використані для розробки проектної документації, оцінки російських технологій, придбання технологічного обладнання під першу чергу виробництва, а також для виконання робіт в рамках створення інфраструктури під проект.

РФ та Україна домовилися про додемісію СП 20 березня. Акціонери в рівних частках повинні вкласти в проект близько 120 мільйонів доларів, з яких 20 мільйонів доларів - у 2012 році. Загальна вартість проекту з техніко-економічного обґрунтування становить близько 462 мільйонів доларів.

Перша черга виробництва буде введена в експлуатацію до кінця 2015 року, завод по мірі його кваліфікації та ліцензування забезпечуватиме всі потреби АЕС України в ядерному паливі.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50% +1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50% +1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській - 74 999 акцій.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.