Бойко оптимістично налаштований на переговори з Росією - ситуація в Європі сприяє

Українській стороні додає оптимізму в газових переговорах з Росією, які пройдуть в листопаді, зниження цін на газ для європейських споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

«У нас є певний оптимізм, що ми, з огляду на тенденцію щодо зниження ціни на газ в Європі, прийдемо до компромісного варіанту», - сказав міністр.

Він зазначив, що домовленості продовжити переговори в листопаді досягли в рамках переговорів під час зустрічі президентів України і РФ.

«Ми проводили переговори в рамках візиту Президента нашої країни до Російської Федерації і домовилися продовжити переговори у листопаді», - сказав Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Президент України Віктор Янукович заявив, що має намір обговорити питання постачання російського газу до України і ціну на нього на зустрічі з керівництвом РФ, яка, можливо, відбудеться у листопаді.

22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово В. Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він підкреслив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила - в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.