Білорусь з 1 листопада знижує експортні мита на нафту і нафтопродукти, йдеться в постанові Ради міністрів республіки № 981 від 26 жовтня, поширеному в середу.

Зокрема, експортне мито на сиру нафту знизиться з 418,9 до 404,5 долара за одну тонну. Мито на світлі і темні нафтопродукти за винятком бензинів, яке з 1 жовтня 2011 року становить 66% від мита на нафту, з 1 листопада поточного року становитиме 267 доларів за тонну. Таке ж мито встановлено на бензол, толуол, ксилоли. На товарні бензини і прямогонний бензин ставка вивізних митних зборів з коефіцієнтом 0,9 становитиме 364,1 долара за одну тонну при чинному миті 377 доларів, передає РІА "Новости".

Мито на пропан, бутан, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн, інші скраплені гази збільшиться з 172,5 до 192,4 долара.

Білорусь з 1 жовтня 2011 року услід за Росією здійснює розрахунок експортних мит на нафту і нафтопродукти за формулою "60/66". Йдеться про продукцію, що вивозиться з території республіки за межі митної території Митного союзу. Формула розрахунку передбачає, що ставка експортного мита на світлі і темні нафтопродукти уніфікується і розраховується з коефіцієнтом 0,66 від ставки мита на нафту.

З 2011 року Білорусь імпортує російську нафту безмитно, але перераховує до бюджету Росії вивізні митні збори на нафтопродукти, вироблені з цієї нафти.