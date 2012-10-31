Бойко визнає - Україні не вдається збільшити транзит нафти

Україні, попри можливості нафтотранспортної системи, не вдається збільшити транзит нафти у поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Україна зараз транспортує 18 млн тонн нафти до Чеської республіки трубопроводом «Дружба», і ми б хотіли транспортувати більше, але у зв'язку з будівництвом БТС-2 (Балтійська трубопровідна система-2 - УНІАН) нам не вдається збільшити транспортування», - заявив Ю.Бойко.

Як раніше повідомляв УНІАН, транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-вересні 2012 року скоротився до 10,66 млн тонн, що на 19,6% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

Балтійська трубопровідна система-II (БТС-2) - система магістральних нафтопроводів, яка дозволить транспортувати нафту із Західного Сибіру до Фінської затоки. Протяжність БТС-2 становить близько 4 тис. км. Росія почала будівництво БТС-2 в 2009 році, а завершила до кінця 2011. Навесні цього року нафтопроводом почалося відвантаження нафти.