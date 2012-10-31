Бойко: оцінку ГТС України завершать у листопаді

Оцінка газотранспортної системи України, яку проводить компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК», буде завершена в листопаді, після чого оголосять результати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Завершується оцінка. Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо остаточний результат. Я думаю, що це буде протягом листопада», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, питання про модернізацію газотранспортної системи України вирішуватиметься тільки після оцінки вартості активів ГТС, яку проводить компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ).

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.