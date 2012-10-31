«Укренерго» за 9 місяців збільшило дохід на 19,1%

Оплата послуг з передачі електроенергії Національної енергетичної компанії «Укренерго» в січні-вересні поточного року збільшилася на 19,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 2,492 млрд грн з 2,092 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами за вказаний період зросли на 5,6% – до 100,846 млрд кВт/год.

Відсоток оплати послуг оператора в звітний період знизився на 1,62% в.п. – до 89,98% проти 91,60% у січні-серпні 2011 року.

За інформацією «Укренерго», за 9 місяців п.р. об'сяг недофінансованої товарної продукції становить 249,67 млн грн (без урахування ПДВ) у порівнянні з 175,703 млн грн за аналогічний період 2011 року.

За звітний період компанія збільшила обсяг капітальних інвестицій на 54,8% – до 1,214 млрд грн.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.