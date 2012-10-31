«Газпром» і Угорщина ухвалили остаточне інвестрішення щодо «Південного потоку»

Москва. Ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо «Південного потоку» в Угорщині. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками робочого візиту заступника голови правління компанії Олександра Медведєва до Угорщини.

В рамках візиту пройшла зустріч із Головним виконавчим директором компанії MVM Чабою Байі. Було підписано нову угоду акціонерів спільної проектної компанії South Stream Hungary Zrt.

У рамках підписаної угоди акціонерів було прийнято остаточне позитивне інвестиційне рішення щодо будівництва угорської ділянки газопроводу «Південний потік», довжина якої становитиме 229 км.

Крім того, угорська сторона оголосила про те, що газопроводу «Південний потік» на території Угорщини присвоєно статус проекту національного значення.

«Реалізація спільно з нашими угорськими партнерами проекту будівництва газопроводу «Південний потік» є важливим елементом нової архітектури європейської енергетичної безпеки. Така система здатна забезпечити безперебійні поставки газу й надати Угорщині довгострокову вигоду і стабільність», - сказав О.Медведєв.

«За підтримки угорського уряду ми маємо намір підвищувати енергетичну безпеку й диверсифікувати маршрути поставок природного газу в Європейський союз. Проект «Південний потік» є важливим елементом нашої довгострокової стратегії та значним кроком на шляху до реалізації наших амбіцій із будівництва успішної інтегрованої національної енергетичної групи MVM із регіональним охопленням і ринковою вагою», - сказав Чаба Байі.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» через акваторію Чорного моря до країн Південної й Центральної Європи.

У лютому 2008 року Росія та Угорщина підписали міжурядову угоду, що передбачає приєднання Угорщини до проекту газотранспортної системи «Південний потік».

10 березня 2009 року «Газпром» і Magyar Fejlesztйsi Bank Zrt. (MFB) підписали Базову угоду про співробітництво з будівництва газопроводу й транзиту природного газу через територію Угорської Республіки в рамках проекту «Південний потік».

29 січня 2010 року «Газпром» і MFB виступили засновниками спільної проектної компанії (СПК) South Stream Hungary Zrt.

У жовтні 2011 року уряд Угорщини ухвалив рішення про зміну уповноваженої компанії в рамках реалізації проекту «Південний потік» на території Угорщини. Новий партнер - MVM Zrt. (ЗАТ «Угорські енергетичні компанії»).

MVM - угорська державна компанія, що займається поставками електроенергії. MVM володіє національною газотранспортною системою й забезпечує поставки енергоресурсів на внутрішній ринок.

В 2011 році обсяг поставок російського газу до Угорщини становив 6,26 млрд куб. м.

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