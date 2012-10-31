«Чорноморнафтогаз» заплатить компанії «Укргазбуд» майже 30 млн грн

Великий український видобувник газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» заплатить компанії «Укргазбуд» (м. Київ) 29,766 млн грн за комплекс робіт із виготовлення батогів підвідного трубопроводу.

Про це сказано у повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ці роботи будуть проводитися в рамках облаштування Одеського і Безіменного газових родовищ на шельфі Чорного моря.

Дата акцепту - 31 жовтня.

Термін виготовлення батогів підвідного трубопроводу — до 30 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.

Компанія «Укргазбуд» почала діяльність у 1946 році під назвою Трест «Укртрубопровідбуд». У 1991 році компанія була перейменована на «Укргазбуд»; з 1994 року стала акціонерним товариством і виконувала роботи з облаштуванню Вань-Еганського, Повховського, Дружбинського нафтових родовищ у Ямало-Ненецькому окрузі, з будівництва нафто- і газопроводів у Печорському регіоні, Північному Уралі та Нижньому Приоб’ї проклала більш як 50 тисяч кілометрів сталевих трубопроводів. Виконувала будівництво як на території України, так і в Росії, Білорусії, країнах Західної Європи, Близького Сходу і Африки.