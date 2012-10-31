Антимонопольний комітет оштрафував «Одесагаз» на 120 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував «Одесагаз» на 120 млн грн за зловживання монопольним становищем. Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

Згідно з повідомленням, компанію «Одесагаз» звинувачено в реалізації скрапленого газу в балонах для побутових потреб для населення за економічно необгрунтованими цінами.

Зокрема, балон газу для всіх категорій населення, крім пільговиків, коштував 309,54 грн., що значно вище за ціну газового балона в інших регіонах України.

Як сказано в повідомленні, АМК встановив, що 76,4% загальної вартості скрапленого газу становила закупівельна ціна. При цьому спеціально проведене розслідування показало, що компанія «Одесагаз» мала можливість купувати пальне на аукціонах за мінімальною вартістю, проте навмисно купувала газ у комерційних структур за ціною в 5 разів вищою за аукціонну. В результаті кінцева ціна балона скрапленого газу зросла на 200 грн.

Як стверджують в АМК, така цінова політика з боку «Одесагазу» була б неможливою в умовах ринкової конкуренції. Комітет зобов'язав «Одесагаз» у місячний термін привести ціни на скраплений газ для побутових потреб населення до економічно обгрунтованого рівня.

Як повідомляв УНІАН, обсяг штрафів, накладених Антимонопольним комітетом України (АМК) на суб'єктів підприємництва – порушників конкурентного законодавства, за 9 місяців 2012 року становить 686,8 млн грн. За січень-вересень АМК одержав більш як 4 тис заяв про порушення, за фактом яких були проведені розслідування. Економічний ефект від діяльності комітету становить 1 млрд грн.