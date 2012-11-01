На світових торгах у четвер, 1 листопада, нафта продовжує торгуватися різноспрямовано на статданих із США і Китаю.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів в ході електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже виросла на 0,08 долара, або на 0,09%, - до 86,32 долара за барель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil знизилася на 0,19 долара, або на 0,17%, - до 108,51 долара за барель.

Напередодні стало відомо, що індекс ділової активності в Чикаго виріс у жовтні до 49,9 пункту з 49,7 пункту у вересні. Між тим, показник розчарував аналітиків, які чекали його збільшення до 51 пункту.

Позитив на ринок в четвер принесли новини з Китаю. За даними Китайської федерації логістики і закупівель, індекс ділової активності (PMI) другої найбільшої економіки світу в жовтні перевищив позначку в 50 пунктів, піднявшись до 50,2 пункту з 49,8 пункту в минулому місяці. Дані збіглися з прогнозами аналітиків.

Інвестори також звернули увагу на повідомлення ОПЕК, згідно з якими видобуток нафти країнами-членами картелю в жовтні знизився на 0,3%, або на 87 тисяч барелів - до 32,09 мільйона барелів нафти на добу. Погіршення показника пояснюється, перш за все, зниженням видобутку "чорного золота" в Ірані в поточному місяці до мінімального за 22 роки рівня, передає Bloomberg.