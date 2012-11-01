Другий енергоблок Запорізької АЕС підключено до енергомережі

У четвер, 1 листопада, о 5 год 40 хв після проведення середнього планового ремонту енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до енергомережі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, на сьогодні на атомних станціях України в роботі перебувають 13 із 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 5 Запорізької АЕС 32-га доба середнього планового ремонту - ремонт другої системи безпеки.

На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 57-ма доба середнього планового ремонту - ремонт третьої системи безпеки.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 4 000 МВт, РАЕС - 2 175 МВт, ЮУАЕС - 2 845 МВт, ХАЕС - 1 835 - 1 810 МВт.

За минулу добу, 31 жовтня, станціями вироблено 260,95 млн кВт/год електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 27 жовтня, о 17 год 10 хв після місяця відновлювальних робіт енергоблок №2 Хмельницької АЕС було підключено до енергомережі.