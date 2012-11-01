Литовська нафтова компанія Orlen Lietuva планує збільшити поставки нафтопродуктів до України на 7,7% у 2013 році - до 700 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час конференції Petroleum Ukraine повідомив генеральний директор компанії Фонфара Іренеуш.

Також він зазначив, що до кінця 2012 року поставки в Україну нафтопродуктів становитимуть 650 тис. тонн.

«Для компанії на сьогодні ринок України є одним із пріоритетних напрямів», - сказав Ф.Іренеуш.

Довідка УНІАН. Компанія OrlenLietuva створена на базі компанії «Мажейкюнафта» і є дочірнім підприємством концерну Orlen (Польща).

OrlenLietuva оперує єдиним у країнах Балтії нафтопереробним заводом у м.Мажейкяй і мережею АЗС у Литві.

Найбільшими покупцями литовського палива в Україні є «Концерн Галнафтогаз» (мережа АЗС ОККО), "Альянс Холдинг" (Shell), "Континіум" (WOG), "Паралель» і «КЛО».

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