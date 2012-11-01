«БНК України» припиняє постачання бензину марки А-80 до України

Компанія «БНК України», «дочка» білоруської нафтової компанії «БНК», у грудні поточного року припинить постачання бензину марки А-80 з Мозирського НПЗ до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у ході конференції Petroleum Ukraine заявив генеральний директор компанії «БНК України» Микола Василевич.

Він повідомив, що припинення постачання даної марки бензину відбувається у зв'язку із запуском на Мозирському НПЗ установки ізомеризації палива.

Також Н. Василевич зазначив, що у наступному році компанія планує вийти на ринок авіаційного палива.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» зареєстровано у Білорусі 17 травня 2007 року. Акціонерами компанії є держоб'єднання «Білоруснафта», ВАТ «Нафтан», ВАТ «Мозирський НПЗ», Білоруський нафтовий торговий дім.

Основними акціонерами ВАТ «Мозирський НПЗ» є уряд Білорусі (42,76% акцій) і ВАТ НГК «Славнафта» (42,58% акцій), 12,25% акцій володіє ВАТ «МНПЗ плюс», що належить державі, фізособам належить 2, 41%.