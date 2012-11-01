«Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток газу на 14,8%

Великий український добувач газу - «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) за 10 місяців 2012 року збільшив видобуток природного газу до 947 млн куб. м з 825 млн куб. м за аналогічний період 2011 року, говориться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, основний приріст був отриманий за рахунок активних робіт на шельфі: дооблаштування Штормового і Архангельського родовищ, капітальний ремонт свердловин на Голіцинському родовищі.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» планує в 2012 році видобути 1,17 млрд куб. м газу, у 2013-му - 1,65 млрд куб. м.

Зростання видобутку газу планується здійснювати за рахунок продовження освоєння Одеського і Безіменного родовищ газу.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу у акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.