У Westinghouse вважають, що їхнє паливо не підходить для використання в реакторах типу ВВЕР

Ядерне паливо, вироблене американською компанією Westinghouse для реакторів типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор) виявилося неефективним в порівнянні з російським аналогом.

Таку думку в інтерв'ю чеському виданню Hospodske noviny висловив президент Westinghouse Electric Company Даніель Родерік (Daniel Roderick), відповідаючи на запитання журналіста про причини відходу його компанії з чеського ринку ядерного палива і викликаного цим переходу чеських АЕС «Темелін» і «Дуковани» на паливо російського виробництва «ТВЕЛ».

«Росіяни на АЕС «Темелін» замінили нас з іншим дизайном палива... Ми повинні були б розробити нове. Але розробка нового палива зайняла б у нас від семи до десяти років. Це питання ліцензування, тестування і так далі. Це дуже важливе стратегічне рішення», - заявив Д.Родерік.

Тим часом в інтерв'ю тому ж виданню генеральний директор французького ядерного холдингу Areva Люк Урсель (Luc Oursel), відповідаючи на запитання про проблеми палива Westinghouse в реакторах типу ВВЕР, заявив таке: «за моєю інформацією, з цим паливом (паливом Westinghouse на АЕС «Темелін» - УНІАН) були певні проблеми і були необхідні зміни». При цьому він підкреслив, що його компанія є «світовим лідером» на ринку ядерного палива, і тому теоретично вона може розробити будь-який дизайн тепловиділяючої збірки. Однак на сьогоднішній день французька компанія в цьому не зацікавлена ​​через складність і дорожнечу процесу. «Паливо необхідно ліцензувати, це не товар. Як тільки ви розробите новий дизайн, його треба виготовити, випробувати і так далі. А це дуже непросто: використовуєте два-три зразки і чекаєте, поки пройде весь паливний цикл. Потім паливо треба вийняти і проаналізувати результати. Повинен пройти контроль комітетів з безпеки, як у виробництві, так і на електростанціях. Це дуже непростий процес... Йдеться про питання безпеки», - заявив Л.Урсель.

Нагадаємо, що на початку червня 2012 року, в ході планово-попереджувального ремонту на другому і третьому енергоблоках Південно-Української АЕС було виявлено формозміну тепловиділяючих збірок виробництва компанії Westinghouse. Для розслідування причин інциденту утворено експертну комісію, про результати роботи якої інформації поки що немає.

У серпні перший заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Михайло Гашев заявив про те, що продовження співпраці України з компанією Westinghouse недоцільно.