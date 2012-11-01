ТНК-ВР інвестує 30 млн дол. в розвиток української мережі АЗС

Російсько-британська ТНК-ВР планує інвестувати 30 млн дол. у розвиток мережі автозаправних станцій АЗС в Україні в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході конференції Petroleum Ukraine повідомив керівник управління дрібнооптових і крупнооптових продажів і логістики «ТНК-ВР Коммерс» (Київ) Вадим Фомін.

«У 2012 і в 2013 рр. ми будемо спрямовувати на зміну конфігурації мережі АЗС щорічно по 30 млн доларів», - сказав В. Фомін.

В.Фомін також зазначив, що в поточному році компанія інвестувала у поліпшення якості нафтопродуктів 4 млн дол.

Довідка УНІАН. Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній в світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів британської компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксес/Ренова (ААР).

Мережа АЗС ТНК-ВР в Україні налічує 146 станцій, ще 49 станцій працюють під цим брендом на джоберських умовах.