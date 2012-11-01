«Енергоатом» залучить у «Альфа-Банку» кредит на 300 млн грн

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити в «Альфа-Банку» кредит на суму 300 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит буде залучено строком на 1 рік.

Кредитний договір сторони планують підписати до 28 листопада поточного року.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня поточного року «Енергоатом» скасував тендер на залучення кредиту в розмірі 340 млн грн через відсутність необхідної кількості заявок.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом»- найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

У 2011 році «Енергоатом» збільшив чистий прибуток в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

ПАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

«Альфа-Банку» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Груп».

У січні-вересні 2012 року «Альфа-Банк» збільшив чистий прибуток в 2,5 рази - до 30,9 млн грн.