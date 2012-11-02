Луганське енергетичне об'єднання змінило гендиректора
Генеральним директором ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" ("ЛЭО") 1 листопада 2012 року призначений Володимир Ткач, повідомляє прес-служба компанії.
Згідно з повідомленням, В.Ткач змінив Олексія Беспалова, який тепер є головою наглядової ради "ЛЭО".
"У компанії "ЛЭО" В.Ткач працює з березня 2012 р., до цього обіймав різні посади в компаніях енергетичної галузі та галузі ЖКГ України", - сказано в повідомленні.
Раніше він обіймав посаду заступника генерального директора компанії з питань забезпечення бізнесу.
Довідка УНІАН. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до групи Energy Standart, контрольованої бізнесменом Костянтином Григоришиним.
"ЛЭО" входить у шістку найбільших обленерго країни за обсягами купівлі електроенергії.