Луганське енергетичне об'єднання змінило гендиректора

Генеральним директором ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" ("ЛЭО") 1 листопада 2012 року призначений Володимир Ткач, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, В.Ткач змінив Олексія Беспалова, який тепер є головою наглядової ради "ЛЭО".

"У компанії "ЛЭО" В.Ткач працює з березня 2012 р., до цього обіймав різні посади в компаніях енергетичної галузі та галузі ЖКГ України", - сказано в повідомленні.

Раніше він обіймав посаду заступника генерального директора компанії з питань забезпечення бізнесу.

Довідка УНІАН. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до групи Energy Standart, контрольованої бізнесменом Костянтином Григоришиним.

"ЛЭО" входить у шістку найбільших обленерго країни за обсягами купівлі електроенергії.