«Газпром» у І півріччі скоротив постачання газу в країни колишнього СРСР на 29%

Москва. «Газпром» у першому півріччі 2012 року скоротив постачання газу в країни колишнього Радянського Союзу на 29%, або на 13,5 млрд куб м, порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це йдеться у звітності компанії за I півріччя 2012 року, підготовленої за Міжнародним стандартом фінансової звітності (МСФЗ), яку має в розпорядженні УНІАН.

«За шість місяці 2012 року чистий виторг від продажу газу в країни колишнього Радянського Союзу знизився на 74 739 млн руб., або на 23%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становила 256 695 млн руб. Зниження продажів за цим сегментом пояснюється падінням обсягів продажу газу в натуральному вираженні на 29%, або на 13,5 млрд куб м, що було частково компенсовано зростанням середніх розрахункових цін, виражених в рублях (включаючи митні збори, за вирахуванням ПДВ), на 20%», - йдеться у повідомленні.

Водночас, за шість місяці 2012 року чистий виторг від продажу газу в Європу та інші країни зменшився на 10 896 млн руб., або на 1%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становив 731 316 млн руб. Це пояснюється, здебільшого, зниженням обсягів продажу газу в натуральному вираженні на 10%, або на 8,7 млрд куб м, що було частково компенсоване збільшенням середніх розрахункових цін, виражених у рублях (включаючи митні збори), на 13%.

Відзначається, що за шість місяці 2012 року чистий виторг компанії від продажу газу зменшився на 228 150 млн руб., або на 15%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становив 1 244 126 млн руб.

Нагадаємо, за перший квартал 2012 року «Газпром» скоротив постачання газу в країни колишнього Радянського Союзу на 30% - до 20 млрд куб м у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні п.р. держкомпанія «Укртрансгаз» повідомила про скорочення за вісім місяці 2012 року імпорту газу з Російської Федерації до 21,5 млрд куб м, що на 34% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявляв про плани скоротити в 2012 році імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів з 40 мільярдів у 2011 році і в порівнянні з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

11 вересня офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов на прес-конференції у Москві повідомив, що «Газпром» має намір наростити поставки газу в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня поставок в Європу.

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