Eastcoal поставить «Метінвесту» 312 тис. тонн коксівного вугілля

Компанія EastCoal Inc (Канада) підписала договір з гірничо-металургійною групою «Метінвест» про реалізацію у 2013 році 312 тис. тонн коксівного вугілля. Про це йдеться у повідомленні EastCoal.

Згідно з повідомленням, поставка вугілля буде здійснюватися з шахти ім. Менжинського з розрахунку 26 тис. тонн на місяць, починаючи з січня 2013 року.

Також у повідомленні зазначається, що «Метінвест» придбає у EastCoal по 12 тис. тонн вугілля у листопаді та грудні 2012 року.

«Цей контракт забезпечить продаж усього планованого до видобутку вугілля на шахті Менжинського», - наводять у повідомленні слова голови EastCoal Джона Бірна.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня поточного року компанія EastCoal Inc завершила оформлення угоди з придбання шахти ім. Менжинського.

Компанія EastCoal Inc - великий канадський інвестор, публічна акціонерна компанія, зареєстрована на фондовій біржі Торонто під індексом ECX (www.eastcoal.ca). З моменту заснування у 1984 році компанія займалася освоєнням мідно-золотоносних родовищ у Канаді, а з початку 2000-х приступила до реалізації проектів з видобутку вугілля.

Компанія EastCoal Inc є одним із найбільших іноземних інвесторів вугільної галузі в Україні.

У цей час компанія реалізує проект з розвитку шахти «Вертикальна» (шахта ім. В.Володарского, сел. Володарськ, Луганська обл.). Наприкінці вересня 2011 EastCoal Inc придбала контрольну частку в статутному капіталі ТОВ «Інтер-Інвест вугілля", основним активом якого є шахта «Марія Глибока» (шахта ім. Менжинського) (м. Первомайськ, Луганська обл.), де ведеться видобуток коксівного вугілля.

EastCoal Inc очікує, що до 2016 року вугільні шахти в Україні, що їй належали, зможуть щорічно видобувати близько 5 млн тонн вугілля. Також компанія зацікавлена в придбанні нових вугледобувних підприємств в Україні.

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