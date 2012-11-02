Мінськ. Білорусь домовилася про відновлення обсягів постачання російської нафти і планує у IV кварталі 2012 року імпортувати весь передбачений балансом обсяг нафти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Білорусі, про це повідомив сьогодні журналістам перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко.

«Ми обговорили всі проблемні питання та домовилися відновити об'єм нафти в четвертому кварталі в обсязі 5,3 млн тонн, передбачених річним балансом», - наголосив В.Семашко.

За його словами, питання постачання нафти у четвертому кварталі буде врегульовано до 15 листопада для того, щоб заповнити недопоставлені в жовтні обсяги.

«Загалом Білорусь розраховує за підсумками 2012 року отримати весь передбачений балансом обсяг нафти - 21,5 млн тонн», - зазначив Семашко.

Що стосується поставок російської нафти в 2013 році, то тут перший віце-прем'єр-міністр Білорусі наголосив: «Щодо наступного року ми кажемо, що 23 млн тонн - це непорушна цифра».

Нагадаємо, згідно з рішенням Міністерства енергетики Росії, поставки російської нафти до Білорусі в четвертому кварталі повинні були скоротитися і становити 4 млн тонн проти 5,3 млн тонн у третьому кварталі 2012 року.

31 жовтня - 1 листопада в Москві відбулися переговори першого віце-прем'єр-міністра Білорусі В.Семашко з російськими віце-прем'єрами Аркадієм Дворковичем і Дмитром Рогозіним. Сторони предметно розглянули стан та перспективи подальшого взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва разом із нарощуванням білорусько-російської взаємодії у паливно-енергетичній галузі.