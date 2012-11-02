Держінвестицій оголосило два тендери на залучення кредиту для проекту «LNG-термінал»

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестицій) оголосило два тендери на залучення кредитних коштів у рамках проекту «LNG-термінал».

Про це йдеться в повідомленні агентства, опублікованому у «Віснику державних закупівель».

Розмір залучених кредитних коштів у тендерному повідомленні не вказується.

Дата розкриття конкурсних пропозицій - 3 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований на протязі 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.

Намір стати одним з інвесторів будівництва терміналу висловлювала іспанська компанія Enagas (Іспанія) - лідер європейського ринку з транспортування газу.

Довідка УНІАН. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.