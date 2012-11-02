«Укргазенергосервіс» закупить у «Турботрейд» обладнання на 342 млн грн

Компанія «Укргазенергосервіс», «дочка» вітчизняного оператора газотранспортної системи компанії «Укртрансгаз», має намір закупити у підприємства «Турботрейд» (м. Донецьк) системи вентиляції та кондиціонування повітря на загальну суму 342 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії «Укргазенергосервіс», опублікованому у «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, кінцевий термін підписання договору на поставку обладнання - 28 листопада поточного року.

Термін поставки - до 1 жовтня 2013 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Укргазенергосервіс» займається сервісним технічним обслуговуванням і ремонтом об'єктів газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз».

ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 1 січня 2011 газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів (МГ) і газопроводів-відводів становить 38,6 тис. км, у т.ч. МГ - 22,2 тис. км, газовідводів - 16,4 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході - 288 млрд куб. м, на виході - 178,5 млрд куб. м, в т.ч. в країни Європи - 142,5 млрд куб. м.