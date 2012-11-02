Нафта дешевшає напередодні даних про зайнятість у США

Нафта дешевшає напередодні публікації даних про зайнятість у США, повідомляє агентство Reuters.

О 09.05 нафта Brent подешевшала на 0,30 дол. до 107,87 дол. за барель, а нафта WTI - на 0,47 дол. до 86,62 дол. за барель.

Напередодні публікації офіційних даних про зайнятість у США в п'ятницю аналітики припускають, що кількість робочих місць в жовтні зросла на 125 000, а безробіття становить 7,9%.

"Усі чекають даних про зайнятість. Світова економіка виглядає краще, ніж раніше, але все ще багато невизначеностей щодо Європи і США", - сказав Кен Хасегава з Newedge Japan.

На його думку, якщо дані виявляться вищими за прогнози, Brent подорожчає до 109,50 дол. за барель, а якщо не виправдають очікування - ціна впаде нижче 107 дол.

За тиждень Brent може подешевшати третій тиждень поспіль у зв'язку зі зниженням побоювань з приводу постачань з Близького Сходу і Північного моря. Американський індикативний сорт WTI може подорожчати вперше за три тижні при підтримці несподіваного скорочення запасів нафти в США, доброї економічної статистики та відновлення роботи НПЗ Східного узбережжя після шторму "Сенді".

Запаси нафти в США, за даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня знизилися на 2,05 мільйона барелів при прогнозах підвищення на 1,5 мільйона барелів.