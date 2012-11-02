Енергетична незалежність України від РФ коштуватиме 207 млрд дол.

Варшава. Енергетична незалежність України від Російської Федерації коштуватиме 207 млрд дол. Українська держава зможе отримати енергетичну незалежність від нинішнього головного постачальника газу, російського "Газпрому", в 2030 році, якщо знайде джерело інвестицій у газову галузь на рівні близько 11,5 млрд дол. на рік.

Про це пише в п'ятницю польська Dziennik Gazeta Prawna (DGP) з посиланням на рапорт Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

«В України є шанс на енергетичну незалежність і відмову від імпорту російського газу до 2030 року. Якщо знайде на цю мету 207 млрд доларів, тобто більше, ніж річний ВВП країни (165 млрд доларів). Такі висновки можна зробити на підставі останнього рапорту IEA", - пише газета.

Видання зазначає, що високі ціни енергоносіїв є найбільшою проблемою платіжного балансу країни і змушують владу до "енергетичної революції", зазначивши, що щорічно Україна платить за рахунками за російський газ понад 12 млрд дол.

DGP звернула увагу на низьку енергоефективність української економіки з показником 1,45 у порівнянні з 0,8 у сусідній Росії і 0,3-0,4 у країнах в Євросоюзу.

Газета наводить розрахунки компанії System Capital Management, згідно з якими, збільшення енергоефективності до європейського рівня дозволило б скоротити споживання газу на 34 млрд кубометрів на рік.

"За оцінками IEA, зі щорічними інвестиціями у видобувний сектор на рівні 3-4 млрд дол. Київ може збільшити власне виробництво з нинішніх 20 до навіть 70 млрд куб. м у 2030 році", - відзначило DGP.

Видання також цитує оцінки українського Центру Разумкова, згідно з якими, за найоптимістичнішими результатами, за 18 років Київ щорічно потребуватиме російського газу в обсязі від 5 до 10 млрд кубометрів.

Українські аналітики також відзначають, що влада може знайти тільки четверту частину необхідних інвестицій, сподіваючись, що решту нададуть працюючі в країні міжнародні енергетичні гіганти - Exxon Mobil або Shell.

Як повідомляв УНІАН, влада України, більше двох років безуспішно намагається домовиться з "Газпромом" про зниження ціни на поставлений в країну газ, пробує також знизити свою залежність через низку проектів щодо диверсифікації поставок "блакитного палива". Серед них будівництво на Чорному морі терміналу LNG, збільшення внутрішнього видобутку та купівля газу в інших постачальників.

Довідка УНІАН. Україна, яка залишається одним з найбільших споживачів російського газу, з початку року оголосила про намір знизити його покупку до 27 млрд куб. м газу з 40 млрд куб. м в минулому році, що також на 25 млрд куб. м менше, ніж передбачено підписаним у 2009 році десятирічним газовим контрактом.

Українська влада пояснює скорочення закупівель невиправдано високою ціною російського палива для українців, яке обходиться країні дорожче, ніж більшості клієнтів "Газпрому" в Євросоюзі.

Згідно з контрактом, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила - в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому - 425 доларів, у третьому - 426 доларів , в четвертому очікується 432 долара.

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