Польща готує контракт на постачання російської нафти за понад 20 млрд дол.

Варшава. Одна з найбільших у регіоні країн Центральної та Східної Європи польська компанія PKN Orlen планує до кінця поточного року підписати нові контракти на постачання російської нафти для її переробки на належать концерну заводах вартістю більше 20 млрд доларів.

Про це польському виданню Parkiet сказав глава правління компанії Яцек Кравець.

"Мова йде про обсяги до 10 млн тонн нафти, або 70 млн барелів на рік, що при ціні 100 доларів за барель виходить 7 млрд дол на рік", - зазначив він, нагадавши, що PKN Orlen традиційно підписує контракти з постачальниками з Росії на три роки.

Газета зазначила, що поточні контракти з головними постачальниками російської нафти до Польщі - Mercuria Energy Trading і Souz Petrolium (кожен на поставку 4,8 млн тонн на рік) - закінчуються в грудні поточного року.

Глава польської компанії не відповів Parkiet на питання, як злиття "Роснафти" з ТНК-ВР вплине на знижки, які зазвичай отримує PKN Orlen при купівлі російської нафти, а експерти не виключили зростання витрат концерну на купівлю нафти з РФ у зв'язку з цією ситуацією.

Аналітик польського відділення UniCredit CAIB Флавіуш Павлюк також назвав реальним збільшення цін на російську нафту в 2014-2015 роках після завершення реалізації перших інвестицій нафтопереробних заводів в РФ, спрямованих на відповідність європейським нормам, що може спричинити обмеження експорту нафти і зростання постачань за кордон готового палива.

У цих умовах, на думку експерта, PKN Orlen повинна намагатися підписати контракти на триваліший термін, ніж зазвичай.

Водночас він визнав, що це може бути складним завданням.

"Це буде ймовірно один з найбільших контрактів на постачання сировини, укладених польською компанією, і точно найважливіший для концерну з точки зору забезпечення сировини", - зазначила газета.

Довідка УНІАН. PKN Orlen, який володіє 7 нафтопереробними заводами потужністю 31,7 млн тонн на рік у Польщі, Чехії та Литві, в минулому році переробив 27,8 млн тонн сировини. Компанія, яка дебютувала на публічному ринку в 1999 році, але залишається під контролем держави завдяки "золотій акції", також володіє 2,7 тис. АЗС на польському, чеському, литовському та німецькому ринках.

У минулому році концерн скоротив чистий прибуток на 18% - до близько 650 млн дол (за поточним курсом 1USD = 3,1 PLN) при зростанні виручки майже на третину - до 34,5 млрд доларів.

Капіталізація компанії, активи якої на кінець минулого року оцінювалися менеджментом у понад 9 млрд дол, на останньому закритті польського ринку становила 6,3 млрд дол