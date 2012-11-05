У Донецьку на шахті імені Засядька загинув гірник
09:41, 05 листопада 2012Енергетика
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У Донецьку на шахті імені Засядька в результаті раптового викиду газу і вугілля загинув гірник.
Як повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався увечері 4 листопада на горизонті 1078 м.
О 4.45 5 листопада тіло загиблого витягнули з-під завалу і підняли на поверхню.
Шахта продовжує працювати (270 гірників) за звичайним режимом за винятком аварійної ділянки.
Причина викиду встановлюється.
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