У Донецьку на шахті імені Засядька загинув гірник

У Донецьку на шахті імені Засядька в результаті раптового викиду газу і вугілля загинув гірник. Як повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався увечері 4 листопада на горизонті 1078 м. О 4.45 5 листопада тіло загиблого витягнули з-під завалу і підняли на поверхню. Шахта продовжує працювати (270 гірників) за звичайним режимом за винятком аварійної ділянки. Причина викиду встановлюється. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гірники шахти ім. Засядька звернулися до Азарова - склади завалені вугіллям

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