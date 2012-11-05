У Донецьку на шахті імені Засядька загинув гірник

09:41, 05 листопада 2012
Енергетика
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У Донецьку на шахті імені Засядька в результаті раптового викиду газу і вугілля загинув гірник.

Як повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався увечері 4 листопада на горизонті 1078 м.

О 4.45 5 листопада тіло загиблого витягнули з-під завалу і підняли на поверхню.

Шахта продовжує працювати (270 гірників) за звичайним режимом за винятком аварійної ділянки.

Причина викиду встановлюється.

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