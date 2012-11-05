«Чорноморнафтогаз» заплатить кіпрській компанії майже 28 млн дол. за 4 компресорні установки

Великий український добувач газу - компанія «Чорноморнафтогаз» заплатить кіпрській компанії Galvena Holdings Limited 27,92 млн доларів за чотири компресорні установки.

Про це йдеться у повідомленні компанії, що розміщено на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договір на поставку обладнання підписаний 2 листопада.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Чорноморнафтогаз» залучить у "Дочірнього банку Ощадбанку Росії" 465 млн грн кредиту