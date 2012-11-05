Зростання видобутку «Чорноморнафтогазу» дозволить заощадити Україні 50 млн дол.

Застосування нових технологій у ремонті свердловинного фонду та введення в експлуатацію нової сучасної самопідйомної бурової установки (СПБУ) "Петро Годованець" дозволило збільшити видобуток природного газу Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» на шельфі Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Загальний видобуток ДАТ за 10 місяців поточного року становив 947 мільйонів кубометрів природного газу. У порівнянні із січнем-жовтнем минулого року він зріс на 14,8%, або на 122 мільйони кубометрів, йдеться у повідомленні компанії.

За словами заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Олександра Кацуба, основний приріст отримано за рахунок активних робіт на шельфі: доулаштування Штормового і Архангельського родовищ, капітальний ремонт свердловин на Голіцинському родовищі, а також введення в дію нової СПБУ «Петро Годованець».

Зростання видобутку в 122 млн куб метрів газу рівноцінний економії понад 50 млн дол. шляхом заміщення імпортного природного газу, вартість якого сьогодні дорівнює 425 дол. за 1000 куб м. До того ж перша високотехнологічна СПБУ ("Петро Годованець" - ред.) розпочала роботу тільки 1 червня цього року, друга сучасна СПБУ ("Незалежність" - ред.) приступить до роботи в грудні.

"У результаті, видобуток газу в 2012 році планується на рівні 1,17 млрд кубометрів, а в наступному - уже 1,65 млрд кубометрів. Зростання у 500 мільйонів кубометрів, що становить чверть річного споживання газу в Криму, буде здійснюватися за рахунок продовження освоєння Одеського і Безіменного родовищ газу із використанням високотехнологічних СПБУ", - зазначив Олександр Кацуба.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.