Видобуток вугілля в Україні за 10 місяців збільшився до 71,166 млн тонн

Вугледобувні підприємства України за десять місяців 2012 року збільшити видобуток вугілля на 5,1% - до 71,166 млн тонн з 67,740 млн тонн за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У жовтні видобуток вугілля знизився до 6,996 млн тонн з 6,994 млн тонн за аналогічний місяць 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля порівняно з 2010 роком на 8,9% - до 81,859 млн тонн.

У 2012 році українська влада ставить собі за мету добитися збільшення видобутку вугілля до 85 млн тонн.

За останні два роки Україна декларує плани про перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку із високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін ухвалив рішення про приватизацію шахт