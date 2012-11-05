Кабмін пропонує ввести акцизи на бензол та метиловий спирт

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством енергетики і вугільної промисловості законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, яким вводиться акцизний податок на компоненти моторного палива.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.

Як сказано у повідомленні, акцизний податок пропонується ввести на бензол (сирий кам’яновугільний) і технічний метанол (метиловий спирт), які використовуються при виробництві моторного палива. Ухвалення даного законопроекту дозволить встановити державний контроль над реалізацією бензолу і метанолу, зупинити контрафактне виробництво моторного палива і збільшити надходження до держбюджету.

Згідно з повідомленням, у 2011 році в Україні було вироблено близько 160 тис. тонн сирого бензолу. При цьому лише 34 тис. тонн речовини було використано у хімічній промисловості для отримання продуктів органічного синтезу. Решта, як вважається, пішла, у тому числі і на виробництво низькоякісного контрафактного пального, що представляє загрозу для здоров'я і життя людей.

Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні 2012 року надходження до бюджету від акцизного збору становили 15,4 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому податківці у січні-липні 2012 року виявили майже 500 підакцизних злочинів.

Нагадаємо, що базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива з вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.