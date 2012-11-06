Ціна нафти падає на тлі очікувань відновлення постачань палива після урагану "Сенді"

На світових торгах у вівторок, 6 листопада, ціни на нафту знижуються на тлі очікування відновлення постачань палива на східному узбережжі США після урагану "Сенді".

Так, вартість грудневих ф'ючерсів в ході електронних торгів на Нью-йоркській товарній біржі на легку нафту WTI вже впала на 0,05 долара, або на 0,06%, - до 85,60 долара за баррель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent Crude Oil зменшилася на 0,06 долара, або на 0,06%, - до 107,67 долара за баррель.

За даними Берегової охорони США, 15 танкерів, включаючи два з нафтою і три - з пальним, прибудуть на поточному тижні до Нью-Йорку. Компанія Phillips 66 повідомила, що має намір відновити переробку сировини на підприємстві в Бейвей (штат Нью-Джерсі) потужністю 238 тисяч баррелів на день протягом найближчих двох-трьох тижнів.

На думку експертів, хоча процес постачань і переробки нафти поступово відновлюється, але не варто чекати істотного зростання попиту на сировину, з урахуванням того, що ринок не дуже активний із-за президентських виборів в США, передає Bloomberg.