Азаров підтверджує початок поставок газу з Німеччини

Прем'єр-міністр України Микола Азаров підтвердив, що з 1 листопада п.р. розпочалися поставки газу до України з Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Так, ми такі поставки розпочали. Вони поки що не мають глобального масштабу, але вони розпочалися», - сказав прем'єр-міністр. Він зазначив, що на сьогодні основним завданням є відпрацювання технічних можливостей з поставок газу з Європи.

«Зараз найважливіше – це відпрацювати технічні можливості, перевірити працездатність систем, оцінити, скільки ми можемо такого газу одержувати. Зараз це завдання номер один – відпрацювати всі системи до такої міри, щоб ми були упевнені, що за необхідності ми зможемо одержувати достатню кількість газу», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, днями прес-служба польської компанії Gaz-System, що відповідає за національну газотранспортну систему, підтвердила, що "Нафтогаз України" з 1 листопада поточного року розпочав імпорт газу, що закуповується у трейдера німецької компанії RWE і поставляється в країну через Польщу. Прес-служба повідомила, що підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на цьому етапі на рівні близько 4 млн. кубометрів на добу.

Нагадаємо, у травні поточного року "Нафтогаз" підписав з німецькою компанією RWE Supply & Trading рамковий контракт на поставки газу, не визначивши планованих обсягів, які українська компанія могла б закупити у німецького трейдера.

Низка ЗМІ повідомляли, що «Нафтогаз» домовився з RWE про поставки в листопаді-грудні поточного року близько 1 млн. кубометрів на добу, що становить мінімальну частку в обсягах імпорту газу до України.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в обсязі від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсной схеми роботи трубопроводів.

Наприкінці жовтня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україні невигідно купувати дорогий російський газ і вона готова шукати альтернативні російським джерела газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 долари.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У поточному році Україна має намір скоротити закупівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з 40 млрд. куб. м торік і передбаченими контрактом 52 млрд куб. м.