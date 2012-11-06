«Газпром» і польська PGNіG домовилися про нову ціну на російський газ

Москва. «Газпром» і польська компанія PGNіG домовилися про нову ціну на російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочої зустрічі у Варшаві заступника голови правління ВАТ «Газпром» Олександра Медведєва і голови правління PGNіG SA Гражини Піотровської-Оліви.

«Під час зустрічі сторони досягли домовленості щодо коригування цінових умов контракту на поставки газу до Польщі», - зазначається у повідомленні.

О.Медведєв і Г.Піотровська-Оліва підписали Додаткову угоду до контракту, що змінює його цінові умови на поставки газу до Польщі газопроводом «Ямал-Європа». Досягнута шляхом переговорів ціна сировини враховує поточні ринкові ціни газу і нафтопродуктів. До того ж немає сумнімів щодо засад торгівлі природним газом – довгострокові контракти, принцип «бери-чи-плати», а також нафтопродуктова прив'язка. Спотова компоненту, з урахуванням реалій польського ринку, безпосередньо не буде введена до контракту.

Наголошується, що досягнута угода дозволяє закрити розгляд в Арбітражному суді в Стокгольмі.

«Ми знайшли взаємоприйнятний механізм коригування ціни російського газу, який гнучко відбиває певні зміни, події на газовому ринку Польщі і Європи. Досягнуті домовленості підтвердили, що надійні партнери завжди можуть знайти взаємовигідне рішення, що зберігає баланс інтересів сторін», - сказав О.Медведєв.

«Укладаючи цю угоду, «Газпром» і PGNіG продемонстрували, що шляхом бізнес-переговорів вони здатні знайти позитивне рішення, вигідне для обох партнерів. Це важливий крок на шляху відновлення конкурентоспроможності довгострокових газових контрактів PGNіG», – відзначила Г.Піотровська-Оліва.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого найбільша національна нафтогазова компанія PGNiG, що належить польській державі, подала до суду на свого головного постачальника газу - російську компанію «Газпром», а також ТОВ «Газпром Експорт», вимагаючи зниження ціни палива, що поставляється до Польщі.

Довідка УНІАН. PGNiG - найбільша нафтогазова компанія Польщі, що займається розробкою газових і нафтових родовищ, видобутком, зберіганням і транспортуванням енергоносіїв, а також будівництвом і розвитком нафтогазової транспортної мережі, експортом і імпортом газу.

У 2011 році «Газпром» експортував до Польщі 10,25 млрд куб. м російського газу.

Контракти на поставки російського газу до Польщі і його транзиту через польську територію діють до 2022 і до 2019 рр. відповідно.