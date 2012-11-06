Kuwait Energy відновлює роботи на двох газоконденсатних родовищах

Нафтогазова компанія Kuwait Energy і «Укргазвидобування», «дочка» держкомпанії «Нафтогаз України», після року судових позовів відновлюють спільну діяльність на Більському газоконденсатному (Полтавська обл.) і Куличихінському нафтогазоконденсатному (Сумська обл.) родовищах.

Про це повідомляє прес-служба компанії Kuwait Energy.

Згідно з повідомленням, Вищий господарський суд України ухвалив остаточне рішення про відновлення операцій за угодою (JAA 429) з компанією «Укргазвидобування».

«Відновлення робіт на відповідних родовищах дозволить збільшити її середньодобовий рівень видобутку до 460 барелів нафтового еквівалента», - сказано в повідомленні.

«Вищий господарський суд України був справедливим і неупередженим», - цитує прес-служба головного виконавчого директора Kuwait Energy Сару Акбар.

Також С.Акбар підкреслила, що компанія з нетерпінням чекає продовження інвестування в капітальний ремонт цих родовищ для збільшення видобутку вуглеводнів з метою підвищення енергопостачання України.

Довідка УНІАН. Kuwait Energy призупинила розробку Більського і Куличихінського родовищ наприкінці 2011 року через розірвання судом договору про спільну діяльність з компанією «Укргазвидобування».

Договір був анульований після суперечки партнерів Kuwait Energy, представлених у ТОВ "Бурова компанія "Рудіс" і ТОВ "Торгова база "Укрбуд" (ці компанії по черзі виступали операторами проекту).

Kuwait Energy розробляє родовища в Єгипті, Ємені, Іраці, Омані, Пакистані, Латвії, Росії.

ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, що забезпечує більше 70% загального видобутку газу в країні. До її складу, зокрема, входять два газопромислових управління (ГУ): «Шебелинкагазвидобування» і «Полтавагазвидобування».

Провідним підрозділом з переробки в її структурі є Шебелинський газопереробний завод (Харківська обл.). ДК також володіє 14 АЗС, які розміщені в Харківській області.