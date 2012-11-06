Кабмін хоче розширити повноваження НКРЕ

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді розширити повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), щодо функціонування оптового ринку електроенергії.

Про це сказано в законопроекті № 11393, який Кабмін пропонує на розгляд Верховній Раді.

Згідно з документом, пропонується покласти на НКРЕ обов'язки щодо розроблення та затвердження правил функціонування оптового ринку електричної енергії України, а також за визначенням порядку формування Ради оптового ринку електричної енергії, розподілу навантажень між генеруючими джерелами, визначенню правил формування цін на електричну енергію енергогенеруючих компаній, оптових цін на електричну енергію та платежів на оптовому ринку електричної енергії України.

Також у документі уточнюється, що дії НКРЕ ведуться за узгодженням з Кабінетом Міністрів України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування ринку електричної енергії" розроблено з метою удосконалення системи функціонування Оптового ринку електричної енергії у частині збереження за уповноваженими державними органами виконавчої влади права координувати його діяльність в умовах здійснення поетапної приватизації електроенергетичних підприємств.