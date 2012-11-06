Польща купуватиме російський газ зі знижкою понад 10%

Варшава. Польська державна нафтогазова компанія PGNіG домовилася про знижку на поставлений в Польщу російський газ у розмірі більш ніж 10%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомила голова правління PGNіG Гражина Пьотровская-Олива сьогодні, 6 листопада, на прес-конференції у Варшаві.

Вона відмовилася назвати орієнтовну ціну палива, що купується, посилаючись на комерційну таємницю, проте підкреслила, що нові умови дозволять польській компанії купувати російський газ на "співставних умовах" з іншими найбільшими споживачами "Газпрому" в Європі.

Головними перевагами досягнутої 5 листопада ввечері угоди Г.Пьотровская-Олива назвала, крім нижчої ціни, зміну формули визначення вартості російського газу.

За її словами, ціна поставлюваного до Польщі російського газу визначатиметься з урахуванням котирувань на спотовому ринку "блакитного палива", а не виключно нафтових котирувань.

Вона також підкреслила, що дешевше паливо з Росії дозволить уникнути планованого з 2013 року подорожчання газу для польських споживачів, зазначивши, що PGNіG завдяки новому контракту має намір знизити ціну для своїх клієнтів.

"Зараз можемо сказати, що це буде суттєва знижка", - заявила глава компанії.

Також Г.Пьотровская-Олива повідомила, що вчора ввечері, після підписання контракту, компанія PGNіG відкликала свій позов з Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі, в який звернулася з проханням змусити "Газпром" знизити газ в лютому поточного року.

Як повідомляв УНІАН, польська влада ініціювала процедуру подачі позову проти "Газпрому" у Міжнародний арбітраж в Стокгольмі в листопаді 2011 року після того, як їм майже за рік не вдалося домогтися знижки на паливо, яке поставляється до країни .

PGNіG оцінив поліпшення своєї EBIDTA завдяки новим умовам поставок газу в приблизно 780-940 млн дол., а раніше польські ЗМІ повідомляли про те, що 10-відсоткова знижка на російський газ дозволить країні щорічно заощадити близько 0,5 млрд доларів.

Довідка УНІАН. Друга найбільша (після України) країна Східної Європи - 38 мільйонна Польща, яка за рахунок власного видобутку газу покриває близько третини своїх потреб, з кінця 2010 року практично всі інші 70% імпортує з Російської Федерації. Згідно з чинним до 2022 року між країнами контрактом на поставку палива, російська сторона зобов'язана щорічно продавати полякам до 10,25 млрд кубометрів газу при нинішньому споживанні в Польщі на рівні близько 14 млрд куб. м.

PGNiG є однією з найбільших у країні компаній, капіталізація якої на останньому закритті Варшавської фондової біржі становила понад 7 млрд дол. Більше 70% акцій компанії перебувають у держвласності.

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