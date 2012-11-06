ДТЕК збільшив свою частку в «ДТЕК Західенерго»

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, після придбання на вторинному ринку 2,8% акцій енергопостачальної компанії «ДТЕК Західенерго» сконцентрувала 72,2% акції даного підприємства.

Про це йдеться в повідомленні компанії «ДТЕК Західенерго», оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, станом на 1 листопада 2012 DTEK Holdings Limited (Кіпр) збільшила свою частку в "Західенерго" до 59,9924%.

З урахуванням частки ТОВ «ДТЕК» (м. Донецьк) у «Західенерго» у розмірі 12,236% енергохолдинг ДТЕК сконцентрував 72,2284% акцій підприємства.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірсьій ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованого приватному енергохолдингу України «ДТЕК», підконтрольному бізнесменові Рінату Ахметову, належать 72,2% акцій компанії. Блокпакет «Західенерго» у розмірі 25% акцій знаходиться у НАК "Енергетична компанія України".

«ДТЕК» створений в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.