«Вугілля України» можуть ліквідувати до кінця 2016 року

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України пропонує уряду ліквідувати державне підприємство «Вугілля України» до кінця 2016 року.

Про це йдеться в проекті постанови уряду, обнародуваному на сайті Міненерговугілля.

Згідно з проектом, з серпня цього року Міненерговугілля зобов'язане було розробити механізм виконання учасниками оптового ринку вугільної продукції фінансових зобов'язань перед «Вугіллям України», а починаючи з четвертого кварталу цього року по аналогічний період 2014 року ці зобов'язання мають бути виконані.

Оптимізацію структури «Вугілля України» в міністерстві намітили на січень 2015 року, впорядковування майнових і фінансових питань підприємства – на квітень цього ж року.

При цьому наказ про ліквідацію «Вугілля України» Міненерговугілля пропонує видати в травні 2015 року, а завершити процес ліквідації – до кінця 2016 року.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції та здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.