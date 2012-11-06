Польща отримала понад 15% знижки на російський газ - міністр

Варшава. Польській державній нафтогазовій компанії PGNIG вдалося добитися більш як 15% знижки на російський газ, який поставляється до Польщі, що дозволить країні з наступного року щороку економити до майже 1 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це повідомив міністр державного майна Польщі Миколай Будзановський у вівторок.

Очільник Міндержмайна, яке володіє більш як 70% акцій PGNIG, відмовився назвати орієнтовну ціну, за якою компанія купуватиме газу у Російської федерації.

"З січня 2013 року матимемо одну з найнижчих цін для кінцевих споживачів у всіх країнах Європейського Союзу", - сказав він телеканалу TVN24.

Веб-портал найпопулярнішого польського каналу новин також повідомив, що в першій половині поточного року Польща купувала газ у РФ дорожче за всіх 27 країн ЄС - за більш ніж 500 доларів за тисячу кубометрів, тоді як в середньому для всіх європейських споживачів він коштував 381 долар.

Представники PGNIG традиційно не коментує інформацію про ціни, за якими компанія купує газ.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава правління PGNIG Гражина Пьотровська-Оліва повідомила на прес-конференції, що компанії вдалося одержати більш як 10% знижку на газ, що дозволить їй з наступного року знизити ціну палива для польських споживачів.

PGNIG оцінила поліпшення своєї EBIDTA 2012 року завдяки досягнутим вчора домовленостям з російським "Газпромом" на 780-940 млн доларів на тлі оприлюднених раніше прогнозів польських ЗМІ про економію 0,5 млрд доларів у разі 10% знижки.

PGNIG домагався від "Газпрому", що поставляє до Польщі більше двох третин необхідного країні газу, знижки з листопада 2010 року. Згідно з досягнутими домовленостями, росіяни повернуть полякам переплачені за поставки газу кошти з квітня 2012 року.

Довідка УНІАН. PGNIG стала черговою компанією, якій вдалося домогтися знижки на російський газ, що поставлявся, після подачі позову до Міжнародного трибуналу в Стокгольмі. Раніше знижки домігся, пройшовши аналогічний шлях, найбільший клієнт "Газпрому" в Європі – енергетичний концерн E.ON.