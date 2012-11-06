Верховна Рада ввела акциз на компоненти моторного палива

Верховна Рада України прийняла в цілому закон про внесення змін до Податкового кодексу, згідно з яким вводиться акцизний податок на компоненти моторного палива. За ухвалення відповідного закону проголосували 252 народних депутата за необхідних 226.

Як повідомляв УНІАН,законопроект було розроблено Міністерством енергетики і вугільної промисловості і схвалено Кабінетом Міністрів. Акцизний податок пропонується ввести на бензол (сирий кам’янновугільний) і технічний метанол (метиловий спирт), які використовуються при виробництві моторного палива. Закон дозволить встановити державний контроль над реалізацією бензолу і метанолу, зупинити контрафактне виробництво моторного палива і збільшити надходження до держбюджету.

У 2011 році в Україні було вироблено близько 160 тис. тонн сирого бензолу. При цьому тільки 34 тис. тонн речовини було використано у хімічній промисловості для отримання продуктів органічного синтезу. Решта, як вважається, пішло, у тому числі і на виробництво низькоякісного контрафактного палива, що є загрозою для здоров'я і життя людей.

У січні-серпні 2012 року надходження до бюджету від акцизного збору становили 15,4 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому податківці у січні-липні 2012 року виявили майже 500 підакцизних злочинів.

Нагадаємо, що базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива з вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.