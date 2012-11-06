У "Газпрому" немає іншого виходу, окрім зниження цін на газ для ЄС - експерт

Варшава. Найбільша нафтогазова компанія світу - російський "Газпром" за нинішньої ринкової ситуації не має іншого виходу, окрім зниження цін на газ, що поставляється до Європейського Союзу, на вимогу його найбільших клієнтів на цьому ключовому для росіян ринку.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив в аналітичному огляді телеканалу TVN24 Гжегож Кучиньський, який озвучив три головні чинники, які змушують російського монополіста поступатися своїм партнерам в ЄС.

В першу чергу – це, так звана, "сланцева революція", яка призвела зростання пропозиції газу на світовому ринку, а також економічна криза в Євросоюзі і лібералізація газового ринку, що запроваджується Європейською комісією.

"Зниження цін на російський газ для Польщі було неминучим. "Газпром" перебуває у все більшій кризі. Через збільшення видобутку сланцевого газу в США, ціна цієї сировини у світі падає, а через кризу в Європі зменшується також попит на "блакитне паливо". "Газпром" був змушений погодитися на менш вигідні для нього умови поставок газу практично з усіма клієнтами в Європі", - сказав Г.Кучиньський.

За його даними, за останні три роки російська газова монополія погодилася знизити ціни на газ - в середньому на 10% - для більш ніж п'ятнадцять своїх клієнтів, зокрема, у Німеччині, Франції, Італії, Австрії, Словаччині і вже у Польщі.

Кучиньський відзначив, що скорочення російського експорту на ключовий його ринок - ЄС - призвів у першій половині поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року до скорочення чистого прибутку "Газпрому" практично на третину - до 12,5 млрд євро.

"Газпром" на вирівнювання ціни (за реалізований останніми роками за завищеними цінами газ) тільки цього року поверне своїм європейським клієнтам близько 3 млрд євро.

Ситуацію російської компанії ускладнила Єврокомісія, яка розпочала у вересні цього року проти неї антимонопольне розслідування.

Автор огляду також відзначив, що Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує зниження ціни газу в 2020 році на 9%, а в 2035-му - на 35%.

За даними TVN24, серед країн, які входять до Євросоюзу, лише Литві ще не вдалося домогтися зниження ціни, але уряд вже заявив про намір домагатися повернення близько 1,5 млрд євро, переплачених за паливо з РФ.

Як повідомляв УНІАН, влада України також вже понад два роки безуспішно намагається домовитися з "Газпромом" про зниження ціни газ, що поставляється в країну, заявляючи, що він для українців стоїть дорожче, ніж платять клієнти російської компанії в Німеччині.

Представники влади заявляли про можливу подачу позову проти росіян до Міжнародного трибуналу у Стокгольмі, але пізніше відмовилися від цієї ідеї, вирішивши значно скоротити закупівлю дорого палива з РФ: поточного року - до 27 млрд кубометрів (40 млрд кубометрів у минулому) з передбачених контрактом 52 млрд кубометрів.

Україна з урахуванням 100 доларів знижки, одержаної властями весною 2010 року, за перші три квартали поточного року купувала російський газ від 416 до 426 доларів за тисячу кубометрів.

Польща, за неофіційними даними, у першій половині поточного року платила за газ понад 500 доларів за тисячу кубометрів, і польські ЗМІ називали цю суму найвищою серед 27 країн Євросоюзу порівняно з середньою ціною - близько 380 доларів.