Бойко: ціна газу з Європи істотно нижча, ніж «газпромівського»

Ціна газу, який Україна почала закуповувати з 1 листопада на спотовому ринку за контрактом з німецькою RWE, істотно нижча за ціну газу, за якою «Нафтогаз» купує газ у «Газпрому».

Про це в коментарі журналістам заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Газ дешевший, ніж той, який ми отримуємо зараз за контрактом з російським «Газпромом». Істотно дешевший», - сказав Ю.Бойко.

При цьому Ю.Бойко також повідомив, що обсяг закупівлі газу через компанію RWE в 2013 році буде збільшено.

«Контракт у наступному році буде збільшено», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров підтвердив інформацію польської компанії Gaz-System про те, що "Нафтогаз України" з 1 листопада поточного року почав імпорт газу, що закуповується у трейдера німецької компанії RWE і поставляється до країни через Польщу.

Згідно з інформацією Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на даному етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо, в травні поточного року "Нафтогаз" підписав з німецькою компанією RWE Supply & Trading рамковий контракт на постачання газу, не визначивши планованих обсягів, які українська компанія могла б закупити у німецького трейдера.

Низка ЗМІ повідомляли, що «Нафтогаз» домовився з RWE про постачання в листопаді-грудні поточного року близько 1 млн кубометрів на добу, що становить мінімальну частку в обсягах імпорту газу в Україну.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в обсязі від 5 до 20 млрд кубометрів рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

Наприкінці жовтня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україні невигідно купувати дорогий російський газ і вона готова шукати альтернативні російським джерела газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила - в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У поточному році Україна має намір скоротити купівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з 40 млрд. куб.м. в минулому році і передбаченими контрактом 52 млрд куб.м.